حالة من السعادة والانبهار بين حضور مهرجان "العالم علمين"

يواصل برنامج"الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، متابعته لفعاليات الدورة الأولي من مهرجان العلمين الجديدة "العالم علمين".

واستعرض البرنامج من خلال مراسله في العلمين أحمد المصري، إشادة المتسابقين المشاركين فى السابق بالمهرجان وتميز تنظيم المسابقات فى المهرجان.

وقال أحمد المصري، إن هناك حالة من السعادة والفرحة وانبهار من جانب المصريين بوجود مدينة بهذا الشكل.

وأضاف أن الزوار مستمتعين سواء المصريين أو الوفود التى جاءت من مختلف دول العالم، موضحاً أن محور الحديث فى مهرجان العلمين عن الحفلات الفنية التى تم تنفيذها لنجوم الطرب فى مصر والعالم العربى.