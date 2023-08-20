إخماد حريق الإدارة التعليمية في قنا.. والخسائر: غرفة شؤون الطلبة

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، مساء الأحد، من السيطرة على حريق نشب في أحد مباني الإدارة التعليمية بمدينة قنا، دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران شبّت في غرفة شئون الطلبة بالإدارة التعليمية في مدينة قنا، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران.

وشبّ حريق هائل، الأحد، داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة قنا وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق داخل مبنى الإدارة التعليمية بمدينة قنا.

انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا والأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة للسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.