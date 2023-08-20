عزت أبوعوف.. جنتلمان الفن

طالما لعب دور ابن الطبقة الأرستقراطية فى المسلسلات والأفلام، ووصفه الموسيقار عمر خيرت بصاحب القلب الجميل، هو الفنان الراحل عزت أبوعوف، الذى يوافق ٢١ أغسطس ذكرى ميلاده الـ٧٥.

والده هو الفنان الراحل أحمد شفيق أبوعوف، الذى تعلم منه أصول الموسيقى، وتخرج فى كلية الطب، لكن شغفه بالموسيقى والفنون جعله يترك المجال بعد مزاولته له لمدة ١٥ عامًا، ويؤسس لمسيرة فنية حافلة بالإبداع والنجاح فى الموسيقى والتمثيل وتقديم البرامج.

أسس مع أخواته البنات منال وميرفت ومها ومنى فرقة «الفور إم» التى ساعدت على توسيع انتشاره الفنى، وحققت نجاحًا كبيرًا فى فترة الثمانينيات، وكان أول عرض قدمته الفرقة فى مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى. وقدمت الفرقة عدة ألبومات فنية منها «جنون الديسكو، وليالى زمان، ودبدوبة التخينة، ولا عجبوا كده ولا كده»، كما شاركت فى فيلم «ابنى حبيبى»، ولم تكمل الفرقة مشوارها الفنى بسبب زواج عضواتها واحدة تلو الأخرى، وبعدها تفرغ الفنان عزت أبوعوف، والفنانة مها أبوعوف للتمثيل.

فى بداية التسعينيات اتجه عزت أبوعوف إلى التمثيل، وكانت بدايته مع المخرج خيرى بشارة فى فيلم «آيس كريم فى جليم» مع عمرو دياب، وانطلق بعدها وشارك فى العديد من الأفلام أبرزها «كشف المستور، وحرب الفراولة، وبخيت وعديلة، وطيور الظلام، ليلة ساخنة، وامرأة هزت عرش مصر» وغيرها.

كما شارك فى عدد كبير من المسلسلات أبرزها «الملك فاروق، وهوانم جاردن سيتى، وأم كلثوم، وجحا المصرى، وعباس الأبيض فى اليوم الأسود، ويا ورد مين يشتريك، وقضية نسب، والأب الروحى وغيرها».

تزوج من السيدة «فاطيما» التى تعرف عليها عندما كانت فى الـ١٥ من عمرها، وقال عنها فى لقاء له: «كانت تشبه الملاك، وعانت معى كثيرًا لأنى متقلب المزاج، ولم تشتكِ يومًا خلال الـ٣٧ عامًا فترة زواجنا».