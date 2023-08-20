أمين الفتوى يوضح الفروض الست المقدرة في الميراث (فيديو)

أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال "من هم أصحاب الفروض في المواريث؟".

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، إن أصحاب الفروض من هم لهم فرض مؤكد في الميراث، وأصحاب الفروض هم ستة: (النصف - الربع - الثمن - الثلث - الثلثين - السدس).

وأوضح: لكل من أصحاب الفروض:

- أصحاب فرض النصف خمس: (البنت الصلبية - بنت الأبن - الأخت الشقيقة - الأخت للأب - الزوجة).

- أصحاب فرض الربع اثنين: (الزوجة - الزوج).

- أصحاب فرض الثمن واحد: (الزوجة).

- أصحاب فرض الثلثين هم: (نساء أصحاب النصف عند التعدد يعنى (بنتين صلبيتين - بنتى ابن - الأختين الشقيقتين - الأختين للأب).

- أصحاب فرض الثلث هم: (الأم وأولادها).

- أصحاب فرض السدس سبعة: (الأب - الأم - الجد - الجدة - بنت الأبن - الاخت للأب - التفرد لاولاد الأم [أخ لام - اخت لام]).

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