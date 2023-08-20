الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: كل إنسان من الممكن أن يكون سببًا لرزق الآخر

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الأفعال تنسب إلى الله على سبيل الحقيقة، وتنسب إلى غير الله على سبيل المجاز.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن من ينعم على العباد هو الله مؤكدًا أن قول الله تعالى: "وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ"، فكلمة "وأنعمت عليه" على سبيل المجاز والسببية أي أنك كنت سببًا للنعمة عليه.

يجوز أن نقول فلان رزق فلان

وأشار إلى أن قوله تعالى "وإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ"، فكلمة "فارزقوهم"، تدل على أنه يجوز أن نقول فلان رزق فلان، والنص القرآني يدل على ذلك، مؤكدًا أن الله يرزق على سبيل المباشرة، وأنه على سبيل السببية فكل منا من الممكن أن يكون سببًا لرزق الآخر.

خالد الجندي رزق الآخر سبيل المجاز للنعمة السببية

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