فعاليات نتائج توعية طلاب المدارس ضد المخدرات.. تدريب 2000 شاب

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن اليوم تتويج لإعلان نتائج أقوي برنامج وقائي لتوعية طلاب المدارس ضد المخدرات، على مستوي ٦ آلاف مدرسة.

وشدد عثمان، أنه ممتن بسبب تناول أزمة المخدرات هذه الفترة دون أي خجل، بالإضافة إلى عرض النتائج بشكل شفافية، لكي نستطيع التعرف إلي أين وصلنا في هذه القضية.

وأضاف مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن الدكتور رضا حجازي، وضع هذه القضية وهي توعية وحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، في أولويات اهتماماته منذ توليه الوزارة.

وكشف عن أن هذا البرنامج هو أكبر برنامج وقائي تم في المدارس، واستهدف ٦ آلاف مدرسة في الابتدائي والإعدادي في 27 محافظة في الإطار الزمني لشهري فبراير ومارس، وتابع قائلا: "وضعنا يدينا علي أهم الرسائل التي نريد أن نوصلها للطلاب، في مواد إعلامية على أعلى مستوي، وكانت المرحلة الأصعب هي تدريب المتطوعين".

وأوضح، أن هذا البرنامج كان يحتاج إلي تدريب أكثر عمقًا، وتابع بدأنا بسلسلة معسكرات بمساعدة وزير التضامن الاجتماعي.

وأعلنت الفاعلية عن تدريب 2000 شاب لتوعية طلاب المدارس، نجح منهم ١٢٠٠ شاب.