الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ شمال سيناء يشيد بدور الأزهر فى محاربة الأفكار المتطرفة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الأزهر الشريف يلعب دورًا كبيرًا في محافظة شمال سيناء في محاربة الأفكار المتطرفة والمغلوطة وتصحيح المفاهيم.

وأضاف الوزير خلال تفقد قطعة أرض لإنشاء كليتين لتكون نواة لجامعة الأزهر في منطقة السبيل غرب مدينة العريش في حضور اللواء أسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش، والمهندس أحمد يونس مدير الإدارة الهندسية بالمجلس أن مؤسسة الأزهر تولي المحافظة اهتمامًا كبيرًا.

أشار المحافظ إلى الدعم المتواصل من الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لأبناء شمال سيناء من خلال التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وبناء البيوت البدوية ودعم أبناء سيناء.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ قطعة أرض أخرى في منطقة السبيل لإنشاء الموقف الداخلي للسيارات بجانب الموقف الكبير الذي سيتم إنشاؤه في منطقة المحاجر.

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