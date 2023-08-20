خبير: الاستثمار المباشر إحدى الأدوات الضرورية اللازمة لإحداث معدلات النمو

كشف الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، عن أي مدي ممكن أن تسهم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دفع الاقتصاد المصري.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من الخطوات الاستراتيجية التي يمكن أن تساعد في تحفيز وجذب الاستثمار الأجنبي أو المحلي.

وأضاف، أن الدولة المصرية استطاعت تعديل التشريعات التي كانت تعوق الاستثمار، وبالتالي أصدرت مجموعة من القوانين والمجالس أبرزها المجلس الأعلى للاستثمار.

وأشار إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة لدفع عجلة الاستثمار الأجنبية المباشرة خلال 10 سنوات، موضحًا أن الاستثمار المباشر إحدي الأدوات الأساسية والضرورية اللازمة؛ لإحداث معدلات النمو.