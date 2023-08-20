التعليم تعلن نتائج برنامج حماية الطلاب من تعاطي المخدرات.. اليوم
تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، والذي تم تنفيذه كمرحلة أولى في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2022/2023 بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ويتم إعلان نتائج البرنامج اليوم بمقر المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.