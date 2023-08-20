بيهددني بالفضيحة.. بلاغ ضد أستاذ جامعي بتهمة التعدي على زوجته

تقدمت سيدة تدعي م.م صيدلانية ببلاغ ضد زوجها (أ.ع)، أستاذًا مساعدًا بقسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب جامعة عين شمس بسبب تعديه المستمر عليها بالسب والقذف، حيث سبق تطليقها ثم قام بالعودة إليها وطلبت الطلاق منه مرة أخرى.

وأوضحت السيدة، في بلاغها أن زوجها اتصل عليها من هاتفه وسبها وقذفها وهددها بالقتل وسب وقذف عائلتها وألحق الأذى بوالدتها وأخواتها حسبما هو ثابت بالتسجيلات الهاتفية المرفقة بهذا البلاغ، وذلك من أجل ابتزازها والتنازل عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن حضانة نجلها.

وأشارت السيدة في البلاغ المقدم ضد زوجها إلى أنه حرض مؤخرًا شخصًا من أجل الاتصال بها وابتزازها وتهديدها بنشر صور شخصية لها وانتهاك خصوصيتها بالاتفاق مع المبلغ ضده مع استعراض القوة وإيهامها بأن لديه علاقات بمسئولين في الدولة يستطيعون الوصول لمعلومات خاصة بها وإلحاق الأذى والضرر بها.

أكدت السيدة أن زوجها ممتنع عن الإنفاق عليها وعلى صغيرها، ولا زال يحيك المؤامرات ضدها مع آخرين، من أجل التخلص منها ومن حقوقها المالية والشرعية وأخذ الصغير منها وأنها تخشى على حياتها من زوجها وتحمله المسئولية الجنائية كاملة في حالة موتها أو إصابتها بأي مكروه أو التشهير بسمعتها.