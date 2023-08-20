"إكسترا نيوز" ترصد حملات زيادة الوعى البيئى (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد أبرز حملات زيادة الوعي البيئي.

حملات لزيادة الوعي البيئي:

- إطلاق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية.

- إطلاق الحوار الوطني للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ.

- إطلاق حملة "إيكو إيجيبت" وتعد أول حملة تم إطلاقها لدعم السياحة البيئية.

- إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية.

- إطلاق مبادرة "تدوير" للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

- إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات.