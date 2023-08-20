"إكسترا نيوز" ترصد حملات زيادة الوعى البيئى (فيديو)

"إكسترا نيوز" ترصد حملات زيادة الوعى البيئى (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد أبرز حملات زيادة الوعي البيئي.
حملات لزيادة الوعي البيئي:
- إطلاق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية.
- إطلاق الحوار الوطني للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ.
- إطلاق حملة "إيكو إيجيبت" وتعد أول حملة تم إطلاقها لدعم السياحة البيئية.
- إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية.
- إطلاق مبادرة "تدوير" للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
- إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات.