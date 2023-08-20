الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" ترصد حملات زيادة الوعى البيئى (فيديو)

حملات زيادة الوعي
حملات زيادة الوعي البيئي

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد أبرز حملات زيادة الوعي البيئي.

حملات لزيادة الوعي البيئي:

- إطلاق حملة "رجع الطبيعة لطبيعتها" لرفع الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية.

- إطلاق الحوار الوطني للتوعية بقضية التغيرات المناخية من مدينة شرم الشيخ.

- إطلاق حملة "إيكو إيجيبت" وتعد أول حملة تم إطلاقها لدعم السياحة البيئية.

- إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لعرض التراث الثقافي والبيئي للمجتمعات المحلية.

- إطلاق مبادرة "تدوير" للتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.

- إطلاق حملات توعوية لدعم السياحة البيئية بالمحميات.

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