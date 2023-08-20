الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة شخص متهم بسرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر فى عابدين للمحاكمة

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، بإحالة أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة مكتب مستلزمات كمبيوتر في منطقة عابدين بمحافظة القاهرة، للمحاكمة الجنائية.

وتمكن قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، محل إقامته في دائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته حقيبة بداخلها عدد من مستلزمات الكمبيوتر، مجهولة المصدر.

وبعد القبض على المتهم ومناقشته عن مصدر المسروقات، أقر بسرقتها من داخل مكتب لمستلزمات الكمبيوتر، كائن في دائرة القسم، ملك أحد أقاربه بأسلوب التسلق، بسبب وجود خلافات فيما بينهما.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

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