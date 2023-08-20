وفاة شقيقة المتهم بإشعال النار فى منزل أسرته بعين شمس

ارتفع عدد ضحايا حريق شقة عين شمس إلى ٤ أشخاص بعد أن توفيت اليوم شقيقة المتهم الذي أشعل النيران في منزل أسرته بسبب الميراث، وصرحت النيابة العامة بشرق القاهرة صباح اليوم بدفن جثة المجني عليها.

وفي وقت سابق أدلي سائق أمام النيابة بشرق القاهرة باعترافات تفصيلية جديدة، خلال استكمال التحقيق معه، لاتهامه في واقعة حرق منزل شقيقته والتي راح ضحيتها 3 وأصيب 9 بمنطقة عين شمس، حيث قال المتهم أمام النيابة: «أنا ضيعت نفسي بسبب أخواتي البنات خصوصا أختي، مقيمة معانا في البيت، أنا ضيعت نفسي وصعبان عليا اللي أتصاب بدون ذنب، في ناس كمان ماتت بسببي، أنا عملت كده عشان أهدي النار اللي جوايا، لكن مش قصدي أموت حد ولا أحرق البيت».

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وبعمل التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وإشعاله النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.