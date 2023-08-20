الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب سيارة سوزوكى بالصف

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأحد، نتيجة حادث انقلاب سيارة سوزوكي بنطاق منطقة الصف في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري ووقوع مصابين أعلى الطريق الزراعي بمنطقة الصف في الجيزة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق سيارة سوزوكي بسبب السرعة الزائدة مما تتسبب في انقلابها أعلى الطريق الزراعي بالقرب من قرية الودي بمنطقة الصف في الجيزة، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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