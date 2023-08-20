نائب يطالب برفع الوعي ضد مخاطر الأمن السيبراني للمؤسسات والأفراد

أكد حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من جهود في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، مطالبًا بضرورة رفع الوعى لدى المؤسسات والأفراد بمخاطر الأمن السيبرانية وكيفية حماية أمن المعلومات.

وقال توفيق فى تصريحات الأحد، إنه في ظل تزايد مخاطر التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاعات المختلفة ومنها القطاع الخاص بصفة عامة والشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، أصبح من الضرروة العمل والتنسيق بين جميع الجهات للتوعية من هذه المخاطر، ووضع الطرق المناسبة من أجل مواجهتها.

أضاف عضو الشيوخ: "الحفاظ على المعلومات والخدمات الرقمية التي تقوم بها الدولة أمر لا غنى عنه من أجل منع التحايل للوصول إلى البيانات والحسابات الشخصية، لاسيما في ظل وجود محاولات للاختراق والاحتيال من جماعات مختلفة".



وأشار إلى أنه تفعيلاً لاستراتيجية مصر 2030، وفي ضوء التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية في مصر، فلا بدّ من توفير الأمان اللازم للبنية المعلوماتية؛ حفاظًا على مستقبل مصر، ومن جهة أخرى رفع الوعى لجميع المتعاملين سواء الأفراد لحماية بياناتهم الشخصية، والشركات، أيضًا، خاصة الصغيرة والمتوسطة.