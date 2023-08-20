الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تتهم 4 أشخاص بقتل كلبها فى الهرم

جريدة الدستور

وجهت سيدة اتهامًا إلى 4 أشخاص بقتل كلبها بإطلاق النار عليه بعد أن عقر ربة منزل، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا من ربة منزل، اتهمت فيه 4 أشخاص بقتل كلبها، وذكرت أن خلافًا نشب بينهم بسبب عقر الكلب لسيدة، مما دفع المتهمين لإطلاق النار عليه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، واستجوب رجال المباحث الأشخاص الموجه لهم اتهام بقتل الكلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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