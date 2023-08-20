الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: سيرجينو ديست يستعد للرحيل عن برشلونة والانتقال للدورى الهولندى

سيرجينو ديست
سيرجينو ديست

يخطط نادي برشلونة الإسباني لرحيل لاعب جديد خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء فترة الميركاتو الصيفي.

 

سيرجينو ديست يستعد للرحيل عن برشلونة

 

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي برشلونة يستعد لرحيل لاعبه الأمريكي سيرجينو ديست، الظهير الأيمن للفريق، في الصيف الحالي.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن سيرجينو ديست وصل إلى هولندا، اليوم الأحد، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف آيندهوفن الهولندي.

 

وأضاف الصحفي الإيطالي "رومانو"، أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع آيندهوفن بشأن حسم صفقة سيرجينو ديست على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم 2023/ 2024.

وكشف الصحفي الإيطالي، أن نادي برشلونة سيقوم بدفع 50% من راتب سيرجينو ديست السنوي خلال فترة الإعارة، على أن يكون خيار الشراء غير إلزامي، ويبلغ قيمته 10 ملايين يورو.

 

يذكر أن سيرجينو ديست قد انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2020، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

 

ولن يكون سيرجينو ديست أول لاعب يرحل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، حيث سبق ورحل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده. 

سيرجينو ديست ديست برشلونة رومانو إيندهوفن الهولندي الدوري الهولندي

الأكثر قراءة

لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم.. ووالدها: "جوزها سابها ميتة 6 ساعات" (فيديو)

ضبط طبيب مزيف أجرى عمليات للسيدات فى الإسكندرية

تأجيل محاكمة عبد الله الشريف ومطر وناصر وزوبع بتهمة قيادة جماعة إرهابية

"سابنى غضبانة وراح يصيف مع صديقته".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

محافظ بورسعيد: قرب الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده

سر إضاءة برج القاهرة باللون الأزرق أمس (صورة)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة