رومانو: سيرجينو ديست يستعد للرحيل عن برشلونة والانتقال للدورى الهولندى

يخطط نادي برشلونة الإسباني لرحيل لاعب جديد خلال الأيام المقبلة قبل انتهاء فترة الميركاتو الصيفي.

سيرجينو ديست يستعد للرحيل عن برشلونة

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي برشلونة يستعد لرحيل لاعبه الأمريكي سيرجينو ديست، الظهير الأيمن للفريق، في الصيف الحالي.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن سيرجينو ديست وصل إلى هولندا، اليوم الأحد، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف آيندهوفن الهولندي.

وأضاف الصحفي الإيطالي "رومانو"، أن نادي برشلونة توصل لاتفاق مع آيندهوفن بشأن حسم صفقة سيرجينو ديست على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم 2023/ 2024.

وكشف الصحفي الإيطالي، أن نادي برشلونة سيقوم بدفع 50% من راتب سيرجينو ديست السنوي خلال فترة الإعارة، على أن يكون خيار الشراء غير إلزامي، ويبلغ قيمته 10 ملايين يورو.

يذكر أن سيرجينو ديست قد انضم إلى صفوف برشلونة في عام 2020، قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي.

ولن يكون سيرجينو ديست أول لاعب يرحل عن صفوف برشلونة هذا الصيف، حيث سبق ورحل النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان، مقابل 50 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده.