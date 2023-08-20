اكتسح جميع المنافسين.. على عزت يفوز ببطولة فنلندا المفتوحة للاسكواش

علي عزت يهزم لاعبي أمريكا وفنلندا والسويد

عزت من أفضل المواهب المصرية في لعبة الاسكواش وشارك في العديد من البطولات الدولية

فاز لاعب الاسكواش المصري على عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الأول فى بطولة فنلندا المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة والتي أقيمت في العاصمة هيلسينكي خلال الفترة من 15 أغسطس وحتى 20 من نفس الشهر، باشتراك أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار والعديد من دول العالم مثل فنلندا وإنجلترا والنمسا والمجر وإيطاليا وأوكرنيا والسويد وأمريكا ومصر.

وتعد بطولة فنلندا المفتوحة لناشئي الاسكواش من أقوى البطولات في أوروبا، حيث ينافس في البطولة أفضل لاعبي الاسكواش لمرحلة الناشئين للأعمار السنية المختلفة.

واستهل اللاعب المصري علي عزت مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على اللاعب الأمريكي Cossar Warg بدور الـ32 بنتيجة (3- 0)، وفي دور الـ16 حقق الفوز الثاني له على لاعب المنتخب الفنلندي Oliver Arto بنتيجة (3- 0)، ثم التقى بدور الـ8 مع لاعب المنتخب السويدي والمصنف رقم 1 بالسويدSeveri Stengard، وفاز بنتيجة (3- 0)، وفي دور الـ4 تقابل مع لاعب المنتخب السويدي Lvar Sawer وحقق الفوز نتيجة (3- 0).

واختتمت اليوم فعاليات البطولة بالمباراة النهائية لتحديد المركز الأول والثاني، حيث التقى لاعب المنتخب الويلزي والمصنف الثاني على أوروبا والأول على البطولة، وحقق فوزًا بنتيجة (3-0).

وكان قد توج لاعب الاسكواش المصرى علي عزت، لاعب نادي بلاك بول الرياضي، بالمركز الثانى في بطولة إيطاليا المفتوحة للناشئين تحت 17 سنة، والتي أقيمت في مدينة ريتشوني بإيطاليا في شهر يوينو الماضي، باشتراك أكثر من 300 لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار.

ويعد البطل علي عزت ضمن أفضل المواهب المصرية في لعبة الاسكواش، والذي يتنبأ له الكثيرون بالتوهج مستقبلًا على المستوى الاحترافي للعبة، وله العديد من المشاركات الدولية في بطولات أوروبا وأمريكا المفتوحة لناشئي الاسكواش.