الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو يحدد مكان إقامة معسكر الزمالك قبل بداية الموسم

أوسوريو
أوسوريو

استقر الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على مكان إقامة معسكر إعداد الزمالك الموسم الجديد.

وعلم "الدستور" أن المعسكر سيكون في القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل في إطار الاستعداد للموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن مدينة السادس من أكتوبر الأقرب لاستضافة معسكر الزمالك في سبتمبر المقبل.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أوسوريو قرر بدء فترة الإعداد للموسم الجديد في الأول من سبتمبر المقبل.

وقرر أوسوريو مد إجازة لاعبي الفريق لنهاية شهر أغسطس، على أن يبدأ الفريق تدريباته في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

 

خوان كارلوس أسوريو كارلوس أسوريو أسوريو الزمالك نادي الزمالك

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