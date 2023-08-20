مصاريف الثانوي الخدمات 2023 بالتفصيل

يكثر البحث عن مصاريف الثانوي الخدمات 2023 كي يتمكن طلاب الصفوف الأولى من دفع المصروفات في مواعيدها المحددة للعام الدراسي القادم 2023/2024.

مصاريف الثانوي الخدمات 2023

نعرض في التقرير الحالي تفاصيل مصاريف الثانوي الخدمات 2023 سواء للثانوي العام أو للثانوي الفني وتفاصيل تنسيق ثانوي عام خدمات 2023/2024

تبلغ قيمة مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات وهي قيمة السداد الكامل 2220 جنيها.

تبلغ قيمة مصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات لأبناء العاملين 1142.95 جنيها.

قيمة المصروفات بالنسبة لأبناء الشهداء 65.90 جنيها.

أما الفئات المعفاة تبلغ قيمة المصروفات الصف الأول الثانوي العام خدمات 650.90 جنيها.

قيمة مصروفات الثانوي الفني خدمات 2023

تبلغ قيمة مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات السداد الكامل 2020 جنيها.

اما بالنسبة لأبناء العاملين تبلغ قيمة مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات 1035.40 جنيه.

وبالنسبة للفئات المعفاة تبلغ قيمة مصروفات الصف الأول الثانوي الفني خدمات 800.90 جنيه.

ثانوي خدمات هي فصول مسائية في المدارس الثانوية العامة يتم دراسة نفس مواد الثانوي العام ويؤدي الطالب امتحانات الثانوية العامة ويقدم في الكليات المختلفة مثل طلاب ثانوي عام بنفس التنسيق.

تنسيق ثانوي عام خدمات 2023/2024

تنسيق ثانوي عام خدمات في محافظة القاهرة أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة، والذي يكون 245 درجة.

تنسيق ثانوي عام خدمات في محافظة الجيزة 175 درجة

تنسيق ثانوي عام خدمات في محافظة الشرقية 230 درجة

تنسيق ثانوي عام خدمات في محافظة المنيا 180 درجة

تنسيق ثانوي عام خدمات في محافظة المنوفية 250 درجة

تنسيق ثانوي عام خدمات في محافظة الإسماعيلية 205 درجة

تنسيق ثانوي عام خدمات في محافظة شمال سيناء 190 درجة

تنسيق ثانوي عام خدمات في محافظة كفر الشيخ يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز عن 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقا للمجموع تنازلياً.

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