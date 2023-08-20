الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ماستر كلاس" لـ حسين فهمى بالدورة الأولى لمهرجان الغردقة

جريدة الدستور

يعقد مهرجان الغردقة لسينما الشباب بدورته الأولى برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسى والذى يقام في الفترة من 21 إلى 27 سبمتبر المقبل هذا العام، عددًا من الحوارات والفعاليات مع صانعى الأفلام والنجوم الذين سيكشفون عن مسيرتهم الفنية ومشاريعهم الراهنة.

من أهم هذه الفعاليات والحوارات ماستر كلاس للنجم الكبير حسين فهمى، الذي تمتد مسيرته المهنية لأكثر من خمسة عقود، عمل خلالها كمساعد مخرج، كما مثّل  في أكثر من 100 فيلم سينمائي ومسلسل تليفزيوني وعرض مسرحي، وعاد العام الماضى لمنصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بعد غياب دام 21 عامًا.

وسيقام الماستر كلاس بالصالة الكبرى بصن رايز جاردن بيتش. ويمنح المهرجان للحاضرين فرصة للتعرف على عالم النجم حسين فهمى السينمائي عبر التفاعل معه بشخصه وعبر حكاياته ودروسه المهنية النابعة من تجربته الطويلة الثرية.

ويهدف الماستر كلاس إلى إلهام نجوم المستقبل وخلق مجال للتعاون الإبداعي، ويفتح مجالًا للمناقشات الحرّة والخلّاقة حول كيفية التعامل مع الأعمال السينمائية والإبداعية التى خاضها على نطاق ممتد لأكثر من 50 عامًا.

مشاركة حسين فهمى في الدورة المقبلة للمهرجان إضافة مهمة لفعاليات الدورة الأولى كونه يتمتع بسيرة مهنية مميزة، ويمتلك خبرات كبيرة أهلته للحصول على جوائز رفيعة من مختلف المهرجانات الدولية.

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