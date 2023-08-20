الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خنقها بإيشارب حتى الموت.. حبس قاتل زوجته فى الجيزة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل زوجته بمنطقة منشأة القناطر 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات أسرية.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجنى عليها، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كشفت مديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء هشام أبوالنصر، مدير الأمن، عن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة من أحد المستشفيات باستقباله جثة (ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز) وبها جرح وتجمع دموى حول الرقبة، وبسؤال (زوج المتوفاة وأهليتها) قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج المتوفاة)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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