النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائى فى مصرع عامل إثر حريق مطعم بعين شمس

أمرت النيابة العامة بسرعة إرسال تقرير المعمل الجنائي فى واقعة نشوب حريق داخل مطعم مأكولات فى منطقة عين شمس، للوقوف على أسباب الحريق، الذي أسفر عن مصرع عامل بالمطعم فى العقد الثاني من العمر، جراء تعرضه لحالة اختناق، وكلفت أيضا بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل مطعم مأكولات بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق.

فيما أسفر الحريق عن مصرع شاب في العقد الثاني من العمر، وتبين من المعاينة الأولية أن الوفاة جاءت نتيجة تعرضه لحالة اختناق جراء الحريق الذي شب بالمطعم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.