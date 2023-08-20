الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لا شبهة جنائية.. صاعق كهربائى وراء مصرع شاب فى العياط

صاعق كهربائي وراء
صاعق كهربائي وراء مصرع شاب في العياط

توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب بقرية في العياط، وأشارت التحريات إلى أنه أصيب بصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال. 

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع شاب بإحدى قرى مركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن أن شابًا أُصيب بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الأكثر قراءة

أسعار عمرة المولد النبوي 2023.. وفضلها وثوابها

الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2023

رئيس الوزراء يصدر قرارًا بنقل 1302 موظف منتدب إلى الجهات المنتدبين إليها

أبرز المعلومات عن محور الفشن الحر على نيل بني سويف (صور)

أب وأبناؤه الثلاثة يقتلون شابًا فى مشاجرة بالشرقية

اعترافات المتهمة الرئيسية بسرقة شركة شهيرة فى العمرانية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة