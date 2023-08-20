لا شبهة جنائية.. صاعق كهربائى وراء مصرع شاب فى العياط

توصلت تحريات رجال المباحث بالجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب بقرية في العياط، وأشارت التحريات إلى أنه أصيب بصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بمصرع شاب بإحدى قرى مركز العياط، وتوجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبيّن أن شابًا أُصيب بصعق كهرباء، مما أسفر عن مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيًا، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.