الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تواصل فعاليات دوري الأندية الصغيرة في تنس الطاولة للأحياء الشعبية ببورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استمرت فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الأندية الصغيرة للأحياء الشعبية، تحت شعار دوري الشوارع، والأحياء، والساحات الشعبية في تنس الطاولة بنين على صالة نادي الرباط والأنوار بحي الزهور.

والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية " بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد للمرحلة السنية من مواليد 2006 حتى 2010 خلال الفترة من 7 / 7 حتى 30 / 11 / 2023 في ألعاب خماسي كرة القدم وتنس الطاولة وكرة اليد

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومتابعة عبدالفتاح حافظ مدير عام المديرية، وبحضور خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة 
وبحضور، ومتابعة محمد منصور المنسق العام للمشروع بالإدارة العامة للقاعدة الشعبية 

جدير بالذكر أن مشروع دوري الاندية الصغيرة بالأحياء الشعبية من المشروعات القومية  التي تنال اهتماما بالغا من الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ، والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية ، وتحت إشراف خالد النحلة وكيل المديرية للرياضة وتنفيذ كابتن عماد الدين مختار مدير الإدارة العامة للرياضة وفريق العمل بالإدارة.

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اللواء عادل الغضبان محافظ الدكتورة سونيا عبد الوهاب الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الإدارة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ألعاب المنسق العام

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