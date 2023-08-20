الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إسفكسيا الغرق.. التقرير الطبى يكشف سبب وفاة طالبين فى أبوالنمرس

جثة
جثة

أكد التقرير الطبي الخاص بوفاة شابين نتيجة تعرضهما للغرق في نهر النيل بقرية طموه، في أبوالنمرس، أن إسفكسيا الغرق سبب وفاتهما، وتمت مناظرة الجثتين، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بهما.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الطالبين، ولم يشتبهوا في وفاتهما جنائيًا، وصرحت النيابة بدفن الجثتين، وباشرت التحقيق، وكشف شهود عيان عن تفاصيل مصرع طالبين في نهر النيل، بقرية طموه، بأبوالنمرس في محافظة الجيزة، وذكروا أن الطالبين توجها للاستحمام بنهر النيل، إلا أنهما تعرضا للغرق سويًا لعدم إجادتهما السباحة.

وأضاف شهود العيان أن شابًا حاول إنقاذهما، إلا أنه كاد أن يتعرض للغرق، ونجا من الموت بمساعدة الأهالي، بينما غرق الطالبان، وتم إبلاغ مركز الشرطة، ووصلت قوة أمنية لمكان الحادث، ورجال الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثتين، وبإجراء التحريات تبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاة الطالبين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق شخصين في قرية بأبوالنمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين غرق طالبين تم تحديد هويتهما لعدم إجادتهما السباحة في نهر النيل، وتمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال الجثتين، وتحرر محضر  بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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