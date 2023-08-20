ملتقى لتوظيف 10 آلاف بالقاهرة

أعلنت وزارة العمل اليوم الأحد عن تنظيم ملتقى توظيف يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل، الموافق 29 أغسطس 2023، يوفر عشرة آلاف و5 فرص عمل، منها لذوي همم، بكل التخصصات، في 73 منشأة صناعية، لشباب محافظة القاهرة، وذلك تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.. ودعت "الوزارة" شباب" المحافظة" من الجنسين بالدخول على"اللينك"المخصص للتقديم على هذه الوظائف، وتسجيل بياناتهم من اليوم،وحضور "الملتقى" المقرر عقده في فندق كونكورد السلام بجوار بوابة 5 لنادي الشمس، بجسر السويس، بمحافظة القاهرة، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً..

وبحسب البيان قال أحمد عزاز مدير مديرية عمل القاهرة إن هذا الملتقى يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب، في إطار خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتابعة هذه الفرص لحين استلامها، والتأكد من عقود العمل ومطابقتها للقانون، وتطبيق الحد الأدنى للأجور.. وأوضح مدير المديرية أن الشركات الخاصة التي ستشارك في الملتقى متخصصة في مجالات السياحة، والخدمات البيئية، والأمن، والدعاية الإعلان، والخدمات المالية والتجارية، وغيرها والتي تطلب تخصصات للعمل كمهندسين معمار، وصيانة، ومكانيكا، وكهرباء، وكذلك محاسبون، واستشاريون، وإخصائيو سلامة وجودة، وتمويل، وحصر هندسى، ومشتريات، وتمريض، وخدمة عملاء، وكول سنتر، وإداريين، ومدرسون جميع التخصصات، وفنيو صيانة، ومشرفون، وأمناء مخازن، ومديرون، وسكرتارية، ومدخل بيانات، واستقبال، واستعلامات، وكاشير، ومندوبو تحصيل ومبيعات، وسائقون، وعمال عاديون، وعضو فريق، وجزارين، ومضيف، وويتر، وهوست، ومساعدون، وباريستا، وتيلى سيلز، وحفارين، وشيف وطباخ، وبائعون..ودعا عزاز شباب المحافظة من الجنسين للدخول على هذا اللينك من اليوم لمعرفة الشروط والتخصصات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل، والمشاركة يوم الملتقى وهو: https://forms.gle/ZoHCRtLse9sQvjhHA