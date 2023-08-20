أكبر واجهة ترفيهية.. مهرجان العلمين يواصل إبهار العالم

يواصل مهرجان العلمين الجديدة، الذي يُعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وتحتضنه مدينة العلمين الجديدة، فعالياته التي تستمر حتى 26 أغسطس الجاري.

وأشار إنفوجراف عرضته قناة "إكسترا لايف" إلى أن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر أول وأكبر واجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة في مدينة العلمين الجديدة، وشهد المهرجان أكثر من مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي والعالم.

ويُقدم مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضم فعاليات فنية ورياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية.

وشهدت أحداث المهرجان مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، بالإضافة إلى حفلات غنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي أيضًا.

وتُقام الأحداث والفعاليات بـ3 مناطق رئيسية على مستوى مدينة العلمين الجديدة.

ويُعد حي الأبراج بالعلمين الجديدة من أكثر الأحياء إبهارًا في العلمين الجديدة، ويضم 15 برجًا، ويبلغ ارتفاع كل برج 41 طابقًا، وتبدأ مساحة الوحدات داخل الأبراج من 90 مترًا مربعًا وحتى 350 مترًا، وتطل جميع الوحدات على البحر مباشرة، وتتميز بتشطيب فاخر.