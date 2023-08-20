اليوم.. "التعليم" تعلن نتائج برنامج حماية الطلاب من تعاطي المخدرات
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، نتائج البرنامج الوقائي لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات، الذي تم تنفيذه كمرحلة أولى في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي 2022/2023 بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.
ويتم إعلان نتائج البرنامج اليوم بمقر المدينة التعليمية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.