الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

افتتاح أول مكتب سجل تجاري نموذجي داخل منطقة "تجارية- لوجيستية" في طنطا

وزير التموين
وزير التموين

استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة، افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، مكتب السجل التجاري النموذجي دخل  المركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية/ تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات متميزة في إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات.

وصرح  الدكتور على  المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،أنّ مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية /اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، على مساحة 120 متر المكتب ويتضمن 6 شبابيك ومتوسط تأدية  معاملات خدمات السجل في المكتب من 300 الى  350 معاملة يوميا ،كما يستلقى أيضا المكتب خدمة تسجيل العلامات التجارية.

وزير التموين
وزير التموين
إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين إبراهيم عشماوي الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي السجل التجاري النموذجي العلامات التجارية القيادة السياسية اللوجيستية المنطقة التجارية المركز التجاري بمدينة طنطا

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