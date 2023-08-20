الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإسكان: استكمال رفع كفاءة الطرق وتأهيل روافع المياه بمدينة القاهرة الجديدة

الإسكان
الإسكان

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بالمرور على أعمال الطرق الجارية بمحور 24 الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقى، وكذا أعمال المرافق بالتسعين الجنوبي، بجانب المرور على حي جاردينيا بالتجمع الثالث، لمتابعة أعمال رفع الكفاءة وتطوير المنطقة.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة اليومية وبالأخص الأرصفة، وكذا ضرورة الاهتمام بأعمال صيانة الطرق وترميم جميع أعمال الحفر التي تنتج عن أى أعمال، وبالأخص القطوعات العرضية التي تتسبب في ضرر مباشر للسيارات، وذلك تيسيرًا على قاطنى المدينة والمترددين عليها.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى خزانات وروافع مياه الشرب بالمدينة، للوقوف على تشغيل المحطات ومتابعة أعمال الإحلال والتجديد، ضمن الخطة الموضوعة لرفع كفاءة المحطات وروافع المياه.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس الجهاز، أنه جارٍ حاليًا إعادة تأهيل 8 خزانات علوية بكل تجمعات القاهرة الجديدة، الأمر الذي يؤدي إلى اتزان الشبكة واستقرار الضغوط والتقليل من مشكلات ضعف المياه في بعض المناطق، حيث تم الانتهاء من الأعمال المدنية بالخزانات، وجارٍ الانتهاء من صيانة المحابس ومتوقع الانتهاء من جميع الأعمال ودخول الخزانات الخدمة قريبًا.

وأضاف "الغيطي" أنه تم المرور على رافع 4، والتأكد من إتمام تجديد المحابس، وتم التأكيد على مسئولي المحطة بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة الدورية لجميع مكونات المحطة، والاهتمام بالروافع بشكل عام من نظافة وصيانة وخلافه.

وفي نهاية جولته، تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، المجاورة الثامنة بالتجمع الأول للوقوف على مستوى أعمال (النظافة– الزراعة– والطرق)، وتم التنبيه على ضرورة الاهتمام وتكثيف أعمال النظافة بالمربعات السكنية والمسطحات الخضراء بين العمارات، وإزالة أى إشغالات بالطرق العامة وأمام المحال لتوفير سبل الراحة للسكان.

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