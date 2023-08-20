الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 فى حادث انقلاب أتوبيس فى طريق "الجلالة- الزعفرانة"

انقلاب أتوبيس
انقلاب أتوبيس

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة فى حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة نقل خاصة بطريق الجلالة - الزعفرانة، شمال محافظة البحر الأحمر.
كان قد ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بطريق الزعفرانة شمال غارب، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص ونجاة العشرات من ركاب الأتوبيس، وتم نقل المصابين لمستشفي رأس غارب لتلقي العلاج. 
وتبين بعد انتقال الأجهزة الأمنية أن الأتوبيس الذى تعرض للانقلاب  تابع لشركة خاصة لنقل الركاب كان قادمًا في رحلة من القاهرة للغردقة وكان يقل 45 راكبًا أصيب منهم 5 ركاب فيما نجا 40 راكبًا آخرين.

أجهزة الأمنية اصابة 5 اشخاص الزعفرانة باصابات حادث إنقلاب أتوبيس

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