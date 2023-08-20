الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بدء امتحان اللغة الأجنبية الثانية "دور ثان" لطلاب الثانوية العامة

الثانوية العامة
الثانوية العامة

بدأ طلاب الثانوية العامة 2022/ 2023 دور ثان، منذ قليل، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية باللجنة الأولى، بينما يؤدون في اللجنة الثانية امتحان مادة التربية الوطنية، في ثاني أيام انطلاق امتحانات الدور الثاني.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/ 2023 دور ثان أمس السبت وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.

- المتبقى من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني

- الإثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة- الجبر والهندسة الفراغية.
- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.
- الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.
- السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.
- الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.
- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

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