مهرجان العلمين يقيم حفلًا لفرقة ستاند أب كوميدى إيليت الخميس

تستمر إدارة مهرجان العلمين الجديدة في تقديم فعاليات فنية متميزة، وتقيم إدارة المهرجان حفلًا خاصًا لفرقة ستاند آب كوميدي إيليت، والذي يقام يوم الخميس المقبل 25 أغسطس الجاري.

وأعلنت إدارة المهرجان عن تفاصيل الحفل، والمقرر إقامته على مسرح بارجوان بمنطقة العلمين.

ويقام الحفل في تمام الساعة العاشرة مساء، على أن تفتح بوابات المسرح أمام الجمهور فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وطرحت شركة تذكرتي التذاكر الخاصة بالحفل المقرر إقامته على مسرح مفتوح.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

تذكرة شاملة 1000 جنيه

تذكرة الإيفينت 500 جنيه

وانضم فريق شارموفرز لفعاليات مهرجان العلمين "العالم علمين" المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يحيي الفريق حفلًا غنائيًا ضخمًا على خشبة مسرح العلمين، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري.

وطرحت شركة "تذكرتي" التذاكر للجمهور مقسمة إلى 4 فئات، وجاءت الأسعار كالتالي:

الفئة الأولى بمبلغ 600 جنيه مصري.

الفئة الثانية بمبلغ 400 جنيه مصري.

الفئة الثالثة بمبلغ 300 جنيه مصري.

الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه مصري.

ومن المقرر أن يشارك فريق شارموفرز في نفس الليلة الكوميديان محمد حلمي وعلاء الشيخ، وذلك ضمن تصوير حلقة جديدة من برنامج SOLD المذاع عبر منصة watch it الرقمية.