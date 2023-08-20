الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: يجب ألا نتوقف حتى يتم تفكيك الدولة الأوكرانية وتدميرها تماما

دميترى مدفيديف
دميترى مدفيديف

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، دميترى مدفيديف، إن "هزيمة الغرب فى أوكرانيا أمر حتمى لا مفر منه"، مشددا على أنه لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف.
وقال مدفيديف - على قناته عبر "تيليجرام"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إنه "يجب ألا نتوقف حتى يتم تفكيك الدولة الأوكرانية الحالية وتدميرها تماما، وحتى الرماد منها يجب ألا يبقى ".

وأكد أن هذه الحرب بأيد غريبة عاجلا أم آجلا ستصبح مملة ومكلفة وغير فعالة، مضيفا أن هذه الأزمة بالنسبة لنا مأساة لشعبنا وهذا صراع وجودى حرب من أجل الحفاظ على الذات إما هم أو نحن.

وأشار إلى أنه "سيمر بعض الوقت وستتغير السلطات الغربية، وستتعب نخبها وتتوسل المفاوضات وتجميد النزاع، أى هجوم مضاد سوف يفشل، وسيدفنون موتاهم وسيلعقون جراحهم".

وأوضح أن الحل الوحيد هو "التخلص الكامل من الآلة السياسية للدولة المعادية وضمان ولائها المطلق فى المستقبل وهذا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال سيطرة روسيا على كل ما يحدث وسيحدث فى أراضى دولة"بانديرا" السابقة وسوف نحقق هذا.

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