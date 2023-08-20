الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى: بدأنا نقاشات مع السويد بشأن الحصول على طائرات "جربين" المقاتلة

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى

قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن بلاده بدأت نقاشات مع السويد بشأن إمكانية الحصول على طائرات مقاتلة من طراز "جربين".

وأضاف زيلينسكي -وفق ما نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- أنه التقى خلال زيارته إلى السويد برئيس الوزراء، أولف كريستيرسون، خارج العاصمة /ستوكهولم/، ومن المقرر أن يلتقي بالعائلة الملكية في وقت لاحق.


وكان الرئيس الأوكراني قد وصل - في وقت سابق السبت - إلى السويد لعقد سلسلة من المحادثات خلال زيارة تعد الأولى بالنسبة له منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني.


وقال زيلينسكي: "ليس لدينا تفوق جوي وليس لدينا طائرات حديثة، جريبن السويدية هي فخر دولتكم، وأعتقد أن رئيس الوزراء يمكن أن يشارك أوكرانيا هذا الفخر.. من المهم أن نأخذ خطوات قوية. من المهم الآن أن يتم اتخاذ إجراءات على مدار عدة أسابيع للكشف عن إمكانية الحصول على الطائرة المناسبة".


وأضاف أن أوكرانيا تتفهم بوضوح نقاط ضعفها وقوتها في هذه الحرب مع روسيا وأن الجيش الأوكراني يقاتل على أرضه وهو متحمس للغاية إنه يفعل كل شيء "ممكن ومستحيل" في أصعب مناطق الجبهة بينما تتراجع روسيا هناك أو تفقد الآلاف من أفرادها كل أسبوع.


واستطرد قائلا: "أنا متأكد من أننا مع شركائنا سنبذل قصارى جهدنا ونحقق النتيجة المناسبة في السماء حتى لا يتمتع الروس بهذا التفوق، عندما يسيطرون على السماء، للأسف لا يمكننا التحرك بسرعة على الأرض، لكننا بحاجة إلى هذا (الطائرات)".

وتأتي الزيارة بعد توقيع الولايات المتحدة الأمريكية، على إرسال طائرات مقاتلة حديثة من طراز "F-16" إلى أوكرانيا من الدنمارك وهولندا، وأعلنت /واشنطن/ أنها ستعجل من الموافقة على مطالب نقل الطائرات المقاتلة عندما يتم تدريب الطيارين، غير أنها نوهت إلى أن الإجراءات قد تستغرق شهورًا.

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