الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيل تتعهد بتكثيف البناء فى مستوطنات الضفة

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، إن الحكومة ستعمل على تكثيف البناء داخل المستوطنات بالضفة الغربية.

يأتي ذلك في خضم تعقيبه على عملية إطلاق نار وقعت في وقت سابق السبت، في بلدة حوارة شمالي الضفة الغربية، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين.

وأدان سموتريتش العملية في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس".

وأضاف: "يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يواصل هجومه في الضفة الغربية وأن يعيد الردع والأمن بينما نعمل في الوقت نفسه على تكثيف البناء وتعزيز المستوطنات في المنطقة"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

ومنذ شهور، تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

وأمس الجمعة، قالت حركة "السلام الآن" اليسارية، إن الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو تمول ضم أراض بالضفة الغربية من خلال ميزانية إضافية قدرها 190 مليون دولار.

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إسرائيل تتعهد بتكثيف البناء فى مستوطنات الضفة

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