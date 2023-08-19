السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. زد يضم مصطفى سعد ميسي قادما من الأهلى لخمس سنوات

مصطفى سعد ميسي
مصطفى سعد ميسي

أعلن نادي زد عن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة، استعدادا للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل 2023-2024.

وضم نادي زد مصطفي سعد ميسي قادما من الأهلى لخمس مواسم، ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت صفقات زد حتى الآن: محمد إسماعيل قادمًا من إنبي، الجامبي محمد سوانيه، والتنزاني محسني ماليما، وجرجس مجدي من إنبي، وماجاسا لاعب نادي الجمارك الموريتاني بعقد يمتد لأربع سنوات، وايضا أرناوفي مومبولي لاعب منتخب الكونغو للشباب بعقد لمدة خمس سنوات وأيضا عبدالله مجدي من بيراميدز لمدة موسم علي سبيل الاعارة و اسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لخمس سنوات، وبيتر موتوموسي لاعب وسط الكونغو الديمقراطية بعقد يمتد لثلاث سنوات قادمًا من فيتا كلوب ومصطفي فوزي لمدة خمس سنوات قادما من الأهلى ومحمد أشرف لاعب الأهلي لموسمين على سبيل الإعارة وحمدي ياسر بعقد يمتد خمس سنوات قادما من الاهلي ، وايضا احمد سيد عبد النبي قادما من الأهلى لمدة خمس سنوات وأحمد عاطف لاعب بيراميدز الذي انضم لمدة موسم على سبيل الإعارة، ومصطفى زيكو من حرس الحدود.

إف سى زد مصطفى سعد ميسي الدورى المصرى الاهلى

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