مستند.. نص استقالة مجلس إدارة الزمالك

تقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالة جماعية، منذ قليل، إلى وزير الشباب والرياضة، وجاء ذلك بعد البيان الذي أصدره أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس النادي معلنًا عن استقالته.

وجاء نص استقالة مجلس إدارة الزمالك كالآتي:

السيد الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

نتقدم لسيادتكم بأسمى معاني العرفان على ما قدمتموه من دعم لمجلس إدارة نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بعد الأحداث التي شهدها مجلس الإدارة على مدار الشهور الماضية والتي أثرت على استقرار النادي ومجلس إدارته وفرقه الرياضية.

وعلى مدار المدة الماضية من دورة مجلس الإدارة كانت الجمعية العمومية للنادي صاحبة الدور الأول والرئيسي في كل ما تحقق داخل النادي بمساندتها ودعمها للمجلس، ودفعتنا دومًا للأمام، وكانت الجمعية العمومية للنادي وجماهيرنا العظيمة السبب الرئيسي وراء تحمل مجلس الإدارة للضغوط العنيفة التي تعرضنا لها في الآونة الأخيرة.

في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يسعنا إلا أن نتقدم باستقالتنا لسيادتكم من مجلس إدارة النادي متمنين التوفيق لنادينا ولجماهيرنا العظيمة التي كانت السند للنادي ولمجلس الإدارة خلال الفترة الماضية.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام

مجلس إدارة نادي الزمالك