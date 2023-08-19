مجلس إدارة نادى الزمالك يعلن استقالته بالكامل

تقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل، باستقالته بعد لحظات قليلة من إعلان أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس الزمالك، رحيله ونهاية مسيرته داخل القلعة البيضاء.

وجاء قرار المجلس بالاستقالة عقب الجلسة الودية التي تمت في الساعات الماضية.

وكان أحمد مرتضى منصور قد نشر بيانًا جاء نصه على النحو الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

السادة أعضاء الجمعية العمومية المحترمون

السيدات عضوات الجمعية العمومية المحترمات

السادة جماهير نادي الزمالك العظيمة

كل الحب والاحترام لكم جميعا

لقد شرفت بعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك منذ سنوات وكانت البداية مع أستاذي الدكتور كمال درويش

ثم تشرفت بعضوية مجلس إدارة هذا النادي العريق طوال عشر سنوات تقريبا.

وكنت الابن المخلص الوفي للزمالك أعضاء وجماهير

وفي ظروف في منتهي الصعوبة لم يتعرض لها نادي في التاريخ من حجز على أرصدته في البنوك وبسبب هذا الحجز تم شل الحركة المالية للنادي مما ادي إلي إيقاف القيد ولقد اعتذر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مضحيا بالكرسي في سبيل أن يقوم من حجز على أموال النادي أن يرفع هذه الحجوزات لكي يستطيع النادي التنفس وفك القيد والتعاقد مع لاعبين في جميع الألعاب الرياضية في النادي وعلي رأسهم فريق كرة القدم سواء تجديد التعاقدات مع بعض اللاعبين القدامى أو اللاعبين الجدد لحصد البطولات وإسعاد ملايين الجماهير.

ولكن للأسف لم تلقِ مبادرة المستشار مرتضي منصور أي رد فعل إيجابي من الحاجز على الأرصدة ليتأكد الجميع أن مرتضي منصور لم يكن هو المقصود بحصار النادي وتدميره بل المقصود هو نادي الزمالك.

وفي ظل هذه الظروف شرفني مجلس الإدارة باختياري بالإجماع قائم بعمل رئيس النادي.

ولقد بدأت بمبادرة لم الشمل وجهت فيها الدعوة لجميع المعارضين والمختلفين والمؤيدين من أبناء نادي الزمالك لبدء صفحة جديدة لصالح نادي الزمالك وننحي الخلافات جانبا ونعمل جميعاً لصالح النادي.

إلا أنني منذ أمس فوجئت برد فعل غير طبيعي لمبادرتي شتائم وسباب.

وتريقة ومؤامرات من بعض المدربين بتحريض من البعض الذي دعوتهم للحوار وبدء صفحة جديدة.

لذلك وبعد أن أعتذر الوالد عن استكمال مسيرته في خدمة النادي الذي امتدت أكثر من 30 عاما وتبعه شقيقي أمير مرتضي الذي اعتذر هو الآخر عن تنفيذ قرار مجلس الإدارة الذي صدر منذ أسبوع بالعدول عن اعتذاره الذي قدمه منذ شهرين بعدم إشرافه على الفريق الأول لكرة القدم لما ناله من سباب وشتائم من لجان مأجورة.

أتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس الإدارة بعد أن تم تدبير 36 مليون جنيه من تأجير بعض المحلات بالإضافة إلى حوالي 900 ألف دولار حوالي 32 مليون جنيه. وللأسف عاجزين عن استلامهم بسبب الحجز على أرصدة النادي

تمنياتي للنادي العريق أن يوفقه الله بمساندة جماهيره الوفية وأعضاء وعضوات جمعيته العمومية.

ولعل بعد اعتذار مرتضى منصور وأبنائه أن تهدأ النفوس الشيطانية ويتركوا نادينا في حالة بدون حجوزات أو مؤامرات.

أحمد مرتضي منصور عضو مجلس الادارة والقائم بعمل رئيس النادي والخادم للنادي سواء في موقع المسئولية أو خارجها.