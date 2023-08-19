"الباز" يطالب بملاحقة مسئولين منصة "متصدقش" لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، بملاحقة مسئولين منصة "متصدقش" لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أنه عندما يقوم أحد بنشر أخبار كاذبة والإصرار دائما من خلال المحتوي الذي يقدمه على إشاعة البلبلة وعدم الاستقرار يجب أن تتم معاقبته.

وقال الباز إن منصة "متصدقش" خلال الأيام الأخيرة كل هدفها هو إشاعة الأخبار الكاذبة، وتتداول معلومات مضللة عن الطائرة المضبوطة في زامبيا، منوها أن الدولة المصرية من خلال وكالة الشرق الأوسط أصدرت بيان حول قضية الطائرة، ولكن المنصة دائمة التشكيك، لافتا إلى أن القضية قيد التحقيق، ولا يجب أن تتدخل الاجتهادات الشخصية.

وتابع: "منصة متصدقش تحشد كل جهودها لاتهام مسئولين مصريين في القضية، وتقول إن الطيارة مصرية، وتستبق التحقيقات، وهذا إضرار بالأمن القومي المصري".

وأردف: "دي منصة الهدف منها الإضرار وهدم بلد كاملة، ولهذا يجب عندما تضر بالبلد أن يتم تعقبك وعقابك، لأن ما تمارسه المنصة هو هجوم ممنهج يشن على مصر".