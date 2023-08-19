السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قاتل أمى

قضيت حياتى أواجه عقدة سكوتى، وعندما تكلمت لم يصدقنى أحد.

يومًا ما كنتُ واقفة فى مكان كبير مع عمى وهو يمسك يدى ويتكلم مع محامية، انحنى نحوى وهو يقول بهدوء: 

- حبيبتى، ماذا حدث فى تلك الليلة؟

فقلت وأنا أمسح دموعى: 

- وإذا تكلمت أبى سيأتى معنا إلى البيت؟ 

- نعم.

بدأتُ أتكلم، فقاطعنى بابتسامة مبتورة وأدار وجهه إلى المحامية: 

- إذن ربما هو برىء.

- لكن هى الوحيدة الشاهدة التى لم تتم العشر سنوات. 

- كيف، ألا يصدقونها؟ 

- قد سبق للمحكمة أن تصدت لمثل هذه الحالة فى عدة قضايا؛ فالقانون أجاز سماع الشهود الذين لم يبلغ عمرهم العشر سنوات من غير حلف اليمين على سبيل الاستدلال إذا أنس القاضى منها الصدق. 

التفتُ إليهما وقلت فى بكاء: 

- سيقتلون أبى؟

- لا، ولا تخافى. 

بعد أن عانقتنى رأيت شخصًا يفتح باب صالة كبيرة، فدخلت معهم ووجدت أبى فى قفص مثل عصفورى المحبوس، كان أبى حزينًا جدًا ينظر إلى الأرض، حين تلاقت نظراتنا ابتسم ثم انقلب باكيًا، بدأت الجلسة وتحاورت المحامية مع ثلاثة رجال كبار يجلسون خلف مكان عالٍ، وبالناحية الأخرى رجل يرتدى ملابس مثل المحامية التى التفتت إلىّ وأخذتنى، وقفت أمامهم وبدأوا يطرحون الأسئلة علىّ، خفت ولم أستطع الإجابة، لكن المحامية هدأتنى وشجعتنى على الكلام، فبدأت أتحدّث بصوت متقطع: 

- عندما استيقظت سمعت صراخًا، فخفت ونزفت من أنفى وأنا أركض بين حجرات بيتنا، وجدت أبى وأمى ورجلًا يزعق، وأطلق الرجل الغريب الرصاص على أمى فجريت نحو أبى وعانقته وأنا أنتفض، بعدها لم أسمع شيئًا، لفنى الصمت وفردت ورقة وبدأت أكتب وأرسم. 

قاطعنى الرجل ذو الروب الأسود: 

- غير معقول يا حضرة القاضى، إنها قصة خيالية، وقد وجد المحقق بالفعل الكثير من القصص المكتوبة والمرسومة فى غرفة البنت، فإنها لا تفرّق بين قصصها والواقع، فالبصمات التى على المسدس هى بصمات الأب المتهم ولا يوجد شخص آخر فى مكان الجريمة.

صمت القضاة وأخذوا يتشاورون وهم يميلون رءوسهم، التفتُ إلى المحامية فأشارت لى أن أصمت ودموع خيبة الأمل تتساقط وتبلل ملابسى، عمّ الصمت، وفجأة رفع أوسطهم صوته بكلام كثير لم أفهمه لكنى انتبهت لجملته الأخيرة بالحكم على المتهم الذى هو أبى بالسجن. 

- رُفعت الجلسة.

الكلمتان الأخيرتان هما ما أتذكره، أشار لى أبى والحرس يصحبونه نحو باب جانبى بالقفص واختفى، ارتبكت، نظرت لى المحامية بحنو وحضننى عمى وعيناه مغرورقتان بالدموع، سحابة صمت أظلت المطرح المكتظ، أخرجت من جيبى ورقة بها كلمات وصور رسمتها للرجل الغريب قاتل أمى، مددتها لعمى، نظر عمى للورقة، ازداد الحزن فى وجهه، وأسند ظهره للحائط، قمت وأنا أبكى بشدة، أركض إلى الخارج وعمى يحاول اللحاق بى وأصرخ مرددة: 

- أبى، أبى برىء، أريد أبى..

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