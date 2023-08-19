باقةُ فل ثقيلةٌ جدًا

غفوت،

فرأيتُ قطةً بيضاء تطير بلا أجنحة، تقدم بسرعة قطار،

انتفضت،

ونظرتُ حولى؛ بجوارى، وجدت صندوقًا أجمع فيه ما تبقّى من أغراض، قمت لأتأكد أنى لم أنسَ شيئًا،

لمحته فوق رفٍّ عالٍ، دون نية لفتحه؛ مددت يدى ألتقطه، لكنى فقدت اتزانى وأنا أشبّ على أطرافِ أصابعى، سقط مفتوحًا فجلستُ أمامه.

كانت باقة فُلٍّ نضِرة، ندية ومميزة، إحدى مفاجآته اللطيفة آنذاك، لم أرمها لفتاة أخرى، احتفظنا بها، وضعناها فى «ڤازةٍ» فُخّارية على رفٍّ عالٍ، نسيناها على مدار السنوات.

كلما حاولت نفضَ التراب عنها، تساقطت أوراقُها الجافة؛ كانت هشة تمامًا وثقيلة.

حاولت التخلصَ منها حين علمت أن الزهورَ المجففة تعطل مسارات الطاقة، لكنه رفض، فازدادت ثِقلًا، أصبح من الصعبِ تحريكُها؛ كلما حاولنا تهشمت وريقاتها المتربة.

عند رحيلى عرض علىّ الاحتفاظ بالإطار الكبير، لكنى تركته، وأخذت ألبومَ الصور لأنه أخف.

كنت أعرف أنه لمّا يزل أمامى العديد من مرات الانتقال؛ وأسعى للتخلص من الأشياء الثقيلة.

أما عن باقة الفل المجففة.. حُسم أمرُها، لم تكن تحتمل الانتقال معى، كما كان من الصعب الاحتفاظ بها فى وجود امرأة أخرى.

أخيرًا، اتفقنا على التخلص منها.

كانت تبدو قطة لطيفة، لماذا فُزِعتُ لرؤيتها؟ صحوت متسائلة: «هل تطير القطط؟».

نفضت التراب عنى، وأنا أتجه لباب المنزل بعد رنين جرسه، لمحت طفلًا صغيرًا يلهو بين الصناديق، قبل أن أصل للباب كان قد استخدم مفتاحًا يملكه، ألقى نظرةً سريعة على الصناديق قال: «أنهيتِ طقوسَ الانتقال وحدك كالعادة، وكالعادة أيضًا صناديق أقل من كل مرة».

هززت رأسى: «نعم أخيرًا تخففت».

اليوم أودع البيوت التى استأجرتها جميعًا، أودع انتظارى الدائم لبيت لا انتظار فيه سوى لانتقال أخير بلا عودة، أعددت كل زاوية فيه كما أردت، كأنى أمكث فيه للأبد.

كانت قضبان القطار فى الحلم طويلة جدًا، حسبتها بلا نهاية، لكن القطار فاجأنى بوصول سريع.

أعطيتَه ألبومَ الصور: «هذا لك.. احتفظت به لأجلك».

وذهبت لأجمع ما تبقى من أشياء.

بصوت مرتفع قليلًا قال: «والبرواز الكبير أيضًا لى، يا له من ميراث ثقيل».

- أجبته: «تخفف إن شئت…».

أخذه، وذهب إلى الشرفة، لمحته يبتسم وهو يتنقل بين الصور.

عدت لجمع أغراضى، بحثت عن الصغير بين الصناديق،

لكنه كان يلاحقُ قطةً بيضاء، جرى خلفها حتى تلاشى أثرهما تمامًا.