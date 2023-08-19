الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: "اطمنوا على البلد عشان ربنا موجود"

ختم الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته مع طلاب الأكاديمية العسكرية، والطلاب الملتحقين بالدورات التي تقدمها الأكاديمية، بتهنئتهم، على اجتياز الدورات، وطمأنتهم على مصر.

وقال الرئيس السيسي للطلبة: "ألف مبروك، ربنا يوفقكم ويفرحكم، نسمع عنكم كل طيب، إن شاء الله تقوموا بدور كبير في المرحلة التي نعيشها، واطمنوا على البلد عشان ربنا موجود".

كما أكد الرئيس السيسي، أن الدولة تحاول الاستفادة من تجارب الآخرين، ومستوى التطور والتقدم، وأنشأت البنية التحتية المميكنة والفصول والعنابر، وكل المتطلبات التي تسهل عملية التعليم، ويتبقى الاهتمام بالإنسان، لأنه الأساس.