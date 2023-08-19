السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5 وفيات و12 مصابا في حادث طريق السلوم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحي والخدمات المقدمة للمصابين في حادث تصادم ميكروباص بسيارة بمنطقة أبو غليلة غرب مدينة سيدى برانى، وذلك بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى برانى التخصصى   يرافقه الدكتور محمد المغاورى نائب مدير المستشفى، والدكتور لقمان محمد  مدير إدارة برانى الصحية.

 

وبلغ عدد المصابين نتيجة الحادث 12 مصابا، بالإضافة إلى 5 حالات وفاة فى موقع الحادث ليصل الإجمالي إلى 17 حالة ‏حيث تنوعت الإصابات ما بين بسيطة ومتوسطة وشديدة الخطورة وأخرى تحتاج لتدخل جراحى، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، وتم خروج 6 حالات يعانوا من سحجات وكدمات بالجسم بعد تقديم الرعاية الطبية لهم وتم حجز حالتين بالعناية المركزة بالمستشفى ودخول حالة لغرفة العمليات وتم إجراء التدخل الجراحى بنجاح ووضعها تحت الملاحظة بالعناية المركزة. 


‏وأضاف أنه تم تحويل 3 حالات إلى مستشفى مطروح العام لاحتياجها إلى تدخل جراحى فى تخصصات المخ والأعصاب والأوعية الدموية وجراحة العظام والتحفظ على 5 جثامين في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة، مؤكدا أن أقسام الطوارئ  بمستشفى برانى التخصصى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم رفع درجة الاستعداد واستدعاء الأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات مطروح العام والنجيلة المركزى تحسبا لأى طارئ وتواجد فريق طبى على أهبة الاستعداد بمستشفى النجيلة المركزى.

 

12 مصاب 5 حالات وفاة الإستقبال والطوارئ حادث تصادم ميكروباص رفع درجة الاستعداد القصوى مستشفي براني التخصصي مستشفي النجيلة المركزي

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