محمد حسين هيكل.. أديب السياسة

تحل ذكرى ميلاد الشاعر والأديب والسياسى محمد حسين هيكل، غدا، حيث ولد فى ٢٠ أغسطس ١٨٨٨ فى قرية كفر غنام فى مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

درس القانون فى مدرسة الحقوق الخديوية بالقاهرة وتخرج فيها عام ١٩٠٩، وحصل على درجة الدكتوراه فى الحقوق من جامعة السوربون فى فرنسا سنة ١٩١٢، ولدى رجوعه إلى مصر عمل فى المحاماة ١٠ سنين، كما عمل بالصحافة.

تعرف على الكاتب أحمد لطفى السيد وتأثر بأفكاره والتزم بتوجيهاته، كما تأثر بالشيخ محمد عبده والكاتب قاسم أمين وغيرهما، وكان عضوًا فى لجنة الثلاثين التى وضعت دستور ١٩٢٣، أول دستور صدر فى مصر المستقلة وفقًا لتصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢، وعندما أنشأ حزب الأحرار الدستوريين جريدة أسبوعية باسم «السياسة الأسبوعية» عُيّن فى رئاسة تحريرها سنة ١٩٢٦. واختير وزيرًًا للمعارف فى الوزارة التى شكلها محمد محمود عام ١٩٣٨، ولكن تلك الحكومة استقالت بعد مدة، إلا أنه عاد وزيرًا للمعارف مرة ثانية سنة ١٩٤٠ فى وزارة حسين سرى، وظل بها حتى عام ١٩٤٢، ثم عاد وتولى هذا المنصب مرة أخرى فى عام ١٩٤٤، وأُضيفت إليه وزارة الشئون الاجتماعية سنة ١٩٤٥.

واختير سنة ١٩٤١ نائبًا لرئيس حزب الأحرار الدستوريين، ثم تولى رئاسة الحزب سنة ١٩٤٣، وظلَّ رئيسًا له حتى ألغيت الأحزاب بعد قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢. تولى رئاسة مجلس الشيوخ سنة ١٩٤٥ وظل يمارس رئاسة هذا المجلس التشريعى حتى يونيو ١٩٥٠، وتولى أيضًا تمثيل السعودية فى التوقيع على ميثاق جامعة الدول العربية عام ١٩٤٥، كما ترأس وفد مصر فى الأمم المتحدة أكثر من مرة.