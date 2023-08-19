الرئيس السيسى: نشر القيم والأخلاق دور الأسرة والمدرسة والإعلام والمساجد والكنائس

رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مقترح الطالب محمد عيسى أحمد الدريني، بالأكاديمية العسكرية، بشأن إطلاق مبادرة تتضافر جهود التربية والتعليم والإعلام، لإنتاج أفلام وثائقية كرتونية قصيرة، تعرض على وسائل التواصل الاجتماعي، تنشر القيم والأخلاق وترسخ مبادئ الدولة المصرية.

وقال الرئيس السيسي، إن القيم والأخلاق بالمعايشة، المدرسة تقوم بجزء والأسرة بجزء والإعلام بجزء، والوعاظ في الكنائس، والرهبان في المساجد بيتكلموا عن القيم والأخلاق في كل مناسبة من المناسبات.