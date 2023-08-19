السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الخماسى الحديث يشارك ببطولة العالم فى بريطانيا المؤهلة لأوليمبياد باريس

المنتخب المصري للخماسي
المنتخب المصري للخماسي الحديث للرجال والسيدات

يستعد المنتخب المصري للخماسي الحديث للرجال والسيدات للمشاركة في بطولة العالم للكبار، والمقررة في مدينة باث البريطانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الجاري. 

وتضم قائمة الفريق  10 لاعبين (6 رجال و4 سيدات)، واللاعبون هم "أحمد الجندي ومحمد الجندي وأحمد أشرف ومعتز وائل ومهند شعبان وإسلام حامد"، واللاعبات هن "سلمى أيمن عبدالمقصود وهايدي عادل وأميرة قنديل وملك إسماعيل". 

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب كلًا من رءوف حسام مديرًا فنيًا وياسر حفني مستشارًا فنيًا ومديرًا للرياضة، وعبدالرحمن عيسى مديرًا فنيًا، وديفيد عبدالملاك ومحمد الصباحي ومحمد غيث مديرين فنيين سلاح، وياسر عصر مديرًا فنيًا للفروسية، وهشام سليمان مديرًا فنيًا للعدو، وإبراهيم سكر مديرًا فنيًا للرماية، وأحمد سلامة مساعدًا للمدير الفني والدكتور محمد خاطر إخصائيًا للتغذية ويوسف حسن طبيبًا للعلاج الطبيعى وسيد جاويد خاور محلل أداء، فيما يترأس بعثة المنتخب أنس عبدالسلام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للخماسي الحديث، ويتواجد مع البعثة المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بصفته الدولية لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي.

ويتصدر مهند شعبان التصنيف العالمي برصيد 195 نقطة ويأتي البريطاني "چوزيف تشونج" صاحب ذهبية أوليمبياد طوكيو الأخيرة في المركز الثاني للترتيب برصيد 178 نقطة، قبل البطل الأوليمبي المصري أحمد الجندي صاحب فضية الأوليمبياد الأخيرة في طوكيو.

ويبحث الخماسي الحديث المصري عن حجز ثاني البطاقات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024 على مستوى الرجال، بعد حصول "مهند" على التذكرة الأولى بفوزه بالميدالية الذهبية في نهائي كأس العالم التي أقيمت في تركيا يونيو الماضي، فيما تبحث سيدات مصر عن أولى البطاقات النسائية.

وتعد بطولة العالم ضمن 10 بطولات تحسب نقاطها في التصنيف الأوليمبي المؤهل لأوليمبياد باريس 2024، ومنها 4 بطولات تحدٍ يحصل الفائز بها على 40 نقطة تضاف لتصنيفه، فيما يحصل الفائز في بطولات كأس العالم الأربع على 60 نقطة، إلى جانب نهائي كأس العالم وبطولة العالم ذات الـ80 نقطة.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في بطولة العالم مباشرة إلى الأوليمبياد القادمة.

جدير بالذكر أن منافسات الخماسي الحديث خلال أوليمبياد باريس 2024 ستشهد تنافس 72 رياضيًا، 36 منهم في منافسة السيدات و36 في منافسة الرجال.

المنتخب المصرى للخماسي الحديث للرجال والسيدات للمشاركة في بطولة العالم للكبار 6 رجال و 4 سيدات سلمى أيمن المنتخب المصري للخماسي الحديث للرجال والسيدات

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