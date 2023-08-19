السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

براتب 3500 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب حتى 38 سنة

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب، وذلك بإحدى شركات تمويل المشروعات بقنا، وبراتب 3500 جنيه.


وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، أخصائي تمويل، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 38 سنة.


وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع الجمهورية، بجوار فودافون، قنا، أو الاتصال على 01120998883.

 

وكانت قد وفرت وزارة العمل، نحو 91 ألف و144 فرصة عمل للشباب المصري في الخارج، وذلك خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى أغسطس 2023، عن طريق مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة بـ9 بلدان عربية وأوروبية.


كما نجحت الوزارة وفقا لآخر إحصاء لها، في تشغيل 478 ألف و857 مصري، وذلك من واقع تصاريح عمل المصريين بالخارج خلال المدة المذكورة.


وساهمت الوزارة في خفض معدل البطالة، حيث قامت بتشغيل 593 ألف و859 شاب وفتاة، وذلك عن طريق النشرة القومية للتشغيل، ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات.


كما قامت الوزارة خلال الفترة المذكورة، بتعيين 8 آلاف و303 من ذوي الإعاقة بمنشآت القطاع الخاص.

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