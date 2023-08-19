السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد صلاح يهدر ركلة جزاء ويفتتح أهدافه فى الدورى الإنجليزى

محمد صلاح
محمد صلاح

افتتح محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي أهدافه في الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفشل صلاح في التسجيل في مباراة فريقه الماضية أمام تشيلسي، والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويخوض صلاح رفقة ليفربول الآن مباراة الجولة الثانية ضد بورنموث.

وتأخر الريدز بهدف مبكر في الدقيقة الثانية قبل أن يتعادل لويس دياز في الدقيقة 28

وتحصل ليفربول على ركلة جزاء في الدقيقة 36 بعد عرقلة ديوجو جوتا داخل منطقة الجزاء.

وسدد صلاح ركلة الجزاء في منتصف المرمى وتصدى لها الحارس ثم عادت لصلاح وتابعها في الشباك معلنًا عن أول أهدافه بقميص الريدز.

وبات بورنموث رابع أكثر فريق يسجل صلاح ضده بالدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف.

محمد صلاح ليفربول الدورى الانجليزى هدف محمد صلاح البريميرليج

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